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Індонезія перевірить всі Boeing 737 після катастрофи

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 16:12
Фото: літак Lion Air (airsoc.com)
Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

До складу флоту Lion Air входить 11 авіалайнерів, а у національного авіаперевізника Garuda Indonesia - один Boeing 737 Max

Індонезія розпорядилася перевірити всі літаки Boeing 737 Max 8, належать національним і комерційними авіакомпаніям, після катастрофи пасажирського літака авіаліній Lion Air. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

В Міністерстві транспорту країни повідомили, що до складу флоту Lion Air входить 11 авіалайнерів, а у національного авіаперевізника Garuda Indonesia - один Boeing 737 Max.

"Минулої ночі ми перевірили Garuda, перевірка Lion ще триває", - сказав представник відомства, додавши, що фахівці мають намір провести огляд принаймні трьох літаків Lion Air у вівторок ввечері, а інші вісім - найближчим часом.

Невідомо, чи пройшов літак Garuda перевірку.

Зазначимо, у літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю.

Також РБК-Україна повідомляло, що на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Водолази відновили пошуки на місці аварії індонезійського Boeing 737 Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив
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