Индонезия перенесет столицу из Джакарты: как она будет называться

Новая столица Индонезии на Восточном Калимантане будет называться Нусантара. Власти планируют перенести столицу из Джакарты до 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA .

По словам министра планирования национального развития Сухарсо Моноарфа, название будущей столицы Нусантара, которое означает "архипелаг", уже утверждено президентом Джоко Видодо.

"Это знаковое слово на международном уровне, оно простое и описывает наш архипелаг, Республику Индонезия. Я считаю, что мы все согласны с названием Нусантара", - заявил министр.

Он также отметил, что власти консультировались с лингвистами и историками, на выбор предлагалось около 80 вариантов. На сегодня не решено, будет ли новая столица целым регионом или городом.