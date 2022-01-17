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Индонезия перенесет столицу из Джакарты: как она будет называться

Автор: Сергей Новиков

Новая столица Индонезии на Восточном Калимантане будет называться Нусантара. Власти планируют перенести столицу из Джакарты до 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

По словам министра планирования национального развития Сухарсо Моноарфа, название будущей столицы Нусантара, которое означает "архипелаг", уже утверждено президентом Джоко Видодо.

"Это знаковое слово на международном уровне, оно простое и описывает наш архипелаг, Республику Индонезия. Я считаю, что мы все согласны с названием Нусантара", - заявил министр.

Он также отметил, что власти консультировались с лингвистами и историками, на выбор предлагалось около 80 вариантов. На сегодня не решено, будет ли новая столица целым регионом или городом.

Отметим, в 2019 году Видодо объявил, что столицу перенесут из Джакарты (остров Ява) в провинцию Восточный Калимантан. Предполагается, что это поможет разгрузить мегаполис и начать активное развитие Калимантана и восточной части Индонезии.

На перенос столицы было выделено около 32 млрд долларов, он должен был начаться в 2020 году, но пандемия COVID-19 вынудила власти приостановить проект.

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Индонезия