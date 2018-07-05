В Индонезии утонул паром, погибло 34 человека

На пароме находилось 189 пассажиров

По меньшей мере 34 человека погибли у побережья провинции Южный Сулавеси в Индонезии. Погибшие были пассажирами парома, который утонул, информирует CNN.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что паром утонул недалеко от побережья реки Булукумба, рядом с островом Селайар. Во время крушения на пароме находилось 189 пассажиров. Также на борту находились автомобили, автобусы и грузовики.

Паром утонул из-за дырки на борту. Когда судно начало набирать воду, капитан направил паром к близлежащему острову и умышленно разбил его на мелководье, чтобы спасти как можно больше людей.

В спасении людей помогали местные рыбаки.

Напомним, из-за аномальной жары в Канаде погибло как минимум 17 человек.