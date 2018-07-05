Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Индонезии утонул паром, погибло 34 человека

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 06:48
Фото: пострадавшие в Индонезии (cnn.com)
Фото: пострадавшие в Индонезии (cnn.com)

На пароме находилось 189 пассажиров

По меньшей мере 34 человека погибли у побережья провинции Южный Сулавеси в Индонезии. Погибшие были пассажирами парома, который утонул, информирует CNN.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что паром утонул недалеко от побережья реки Булукумба,  рядом с островом Селайар. Во время крушения на пароме находилось 189 пассажиров. Также на борту находились автомобили, автобусы и грузовики.

Паром утонул из-за дырки на борту. Когда судно начало набирать воду, капитан направил паром к близлежащему острову и умышленно разбил его на мелководье, чтобы спасти как можно больше людей.

В спасении людей помогали местные рыбаки.

Напомним, из-за аномальной жары в Канаде погибло как минимум 17 человек. 

В Индонезии в результате крушения парома погибли почти 30 человек В России назвали причину крушения самолета в Подмосковье
Теги публикации: паром, крушение, Индонезия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь