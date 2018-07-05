В Індонезії затонув пором, загинуло 34 людини

На поромі перебувало 189 пасажирів

щонайменше 34 людини загинули біля узбережжя провінції Південний Сулавесі в Індонезії. Загиблі були пасажирами порома, який затонув, інформує CNN.

Представник агентства по боротьбі зі стихійними лихами в Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що пором затонув недалеко від узбережжя річки Булукумба, поруч з островом Селайар. Під час аварії на поромі перебувало 189 пасажирів. Також на борту знаходилися автомобілі, автобуси і вантажівки.

Пором затонув через дірки на борту. Коли судно почало набирати воду, капітан спрямував пором до прилеглого острова і навмисне розбив його на мілководді, щоб врятувати якомога більше людей.

У рятуванні людей допомагали місцеві рибалки.

Нагадаємо, через аномальну спеку в Канаді загинуло щонайменше 17 осіб.