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В Індонезії затонув пором, загинуло 34 людини

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 06:48
Фото: постраждалі в Індонезії (cnn.com)
Фото: постраждалі в Індонезії (cnn.com)

На поромі перебувало 189 пасажирів

щонайменше 34 людини загинули біля узбережжя провінції Південний Сулавесі в Індонезії. Загиблі були пасажирами порома, який затонув, інформує CNN.

Представник агентства по боротьбі зі стихійними лихами в Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що пором затонув недалеко від узбережжя річки Булукумба, поруч з островом Селайар. Під час аварії на поромі перебувало 189 пасажирів. Також на борту знаходилися автомобілі, автобуси і вантажівки.

Пором затонув через дірки на борту. Коли судно почало набирати воду, капітан спрямував пором до прилеглого острова і навмисне розбив його на мілководді, щоб врятувати якомога більше людей.

У рятуванні людей допомагали місцеві рибалки.

Нагадаємо, через аномальну спеку в Канаді загинуло щонайменше 17 осіб.

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Теги публікації: паром, катастрофа, Индонезия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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