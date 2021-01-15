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В Индонезии в результате сильного землетрясения погибли семь человек, сотни ранены

Автор: Инна Собора

В Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение. В результате семь человек погибли, сотни получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Так, зафиксировали землятресение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах (3,73 мили) к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 километров.

Первоначально сообщалось, что четыре человека погибли и 637 получили ранения в Маджене, а еще три человека погибли и два десятка получили ранения в соседнем районе Мамуджу. Кроме того, тысячи людей покинули свои дома в поисках безопасности.

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Землетрясение ощущалось сильно в течение семи секунд, но не спровоцировало цунами.

Напомним, в конце декабря Хорватию всколыхнули мощные землетрясения. Жертвами нескольких мощных землетрясений стали семь человек. Среди погибших была несовершеннолетняя девочка.

Также РБК-Украина писало, в Турции в провинции Елязиг произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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