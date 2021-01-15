В Індонезії в результаті сильного землетрусу загинули сім людей, сотні поранені

В Індонезії на острові Сулавесі стався сильний землетрус. В результаті семеро людей загинули, сотні отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Так, зафіксували землетрус магнітудою 6,2 бали. Епіцентр землетрусу знаходився в шести кілометрах (3,73 миль) на північний схід від міста Мажен на глибині 10 кілометрів.

Спочатку повідомлялося, що чотири людини загинули і 637 отримали поранення в Маджені, а ще три людини загинули і два десятки отримали поранення в сусідньому районі Мамуджу. Крім того, тисячі людей залишили свої будинки в пошуках безпеки.

Землетрус відчувався сильно протягом семи секунд, але не спровокувало цунамі.

Нагадаємо, в кінці грудня Хорватію сколихнули потужні землетруси. Жертвами кількох потужних землетрусів стали сім осіб. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.

Також РБК-Україна писало, у Туреччині в провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 5,3.