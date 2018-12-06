В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

Фото: землетрус (vycherpno.ck.ua)

Повідомлень про жертви та руйнування поки не надходило

В Індонезії на острові Ломбок стався землетрус, поштовхи становили 5,5 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Повідомлень про жертви і руйнування поки не надходило.

Зазначимо, в липні - вересні 2018 року на острові Ломбок у результаті серії землетрусів і цунамі загинули понад 500 осіб, майже 500 тис. людей були змушені покинути свої будинки. Тоді деякі поштовхи сягали магнітуди 7,2.

Міністерство зв'язку Японії має намір надати Індонезії радарну систему, яка здатна вести спостереження за поверхнею океану і виявляти біля узбережжя хвилі цунамі.

Нагадаємо, в США президент Дональд Трамп 1 грудня оголосив у штаті Аляска режим надзвичайної ситуації і наказав виділити штату федеральну допомогу на додаток до вже вживаних зусиль держави і місцевих сил у зв'язку зі стихійним лихом в районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада.

