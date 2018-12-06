ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 05:25
В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5
Фото: землетрус (vycherpno.ck.ua)

Повідомлень про жертви та руйнування поки не надходило

В Індонезії на острові Ломбок стався землетрус, поштовхи становили 5,5 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Повідомлень про жертви і руйнування поки не надходило.

Зазначимо, в липні - вересні 2018 року на острові Ломбок у результаті серії землетрусів і цунамі загинули понад 500 осіб, майже 500 тис. людей були змушені покинути свої будинки. Тоді деякі поштовхи сягали магнітуди 7,2.

Міністерство зв'язку Японії має намір надати Індонезії радарну систему, яка здатна вести спостереження за поверхнею океану і виявляти біля узбережжя хвилі цунамі.

Нагадаємо, в США президент Дональд Трамп 1 грудня оголосив у штаті Аляска режим надзвичайної ситуації і наказав виділити штату федеральну допомогу на додаток до вже вживаних зусиль держави і місцевих сил у зв'язку зі стихійним лихом в районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада.
 

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,5 На кордоні Ірану та Іраку стався землетрус магнітудою 6,3
Новини України землетрусИндонезия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся