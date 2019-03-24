В Індонезії стався ще один потужний землетрус

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)

Про постраждалих і можливі руйнування не повідомляється

На території острова Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,4. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.



Поштовхи почалися на глибині 60 км, землетрус знаходилося в 51 км від міста Посо - головного транспортного вузла Сулавесі. Про можливих постраждалих і руйнування не повідомляється.

Зазначимо, в грудні в Індонезії стався ще один землетрус, який викликав цунамі. Тоді в результаті масштабного цунамі на островах Ява і Суматра (Індонезія) загинув 281 чоловік. Цунамі, що утворилося в Зондській протоці (між Явою і Суматрою) завдало удару по західній індонезійської провінції Бантен 22 грудня.

Після цього повідомлялося, що Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався ще один землетрус, що супроводжувалося потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч людей.