В Индонезии подтвердили первые смерти от штамма "Омикрон"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа .

По информации медиков, один из умерших заразился в провинции Бантен на западе острова Ява, а другой был иностранным туристом, он скончался в столице страны Джакарте (также на Яве).

"У обоих заболевших были сопутствующие заболевания", - уточнила официальный представитель минздрава Индонезии Сити Надиа Тармизи.

Первый случай заражения в Индонезии был выявлен 15 декабря прошлого года. С тех пор в стране зафиксировали 1161 факт инфицирования новым штаммом COVID-19.