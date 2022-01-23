В Индонезии подтвердили первые смерти от штамма "Омикрон"
Фото: в Индонезии подтвердили первые смерти от штамма "Омикрон" (Getty Images)
Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало первые два случая смерти вследствие заражения штаммом "Омикрон". Оба случая произошли на острове Ява.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
По информации медиков, один из умерших заразился в провинции Бантен на западе острова Ява, а другой был иностранным туристом, он скончался в столице страны Джакарте (также на Яве).
"У обоих заболевших были сопутствующие заболевания", - уточнила официальный представитель минздрава Индонезии Сити Надиа Тармизи.
Первый случай заражения в Индонезии был выявлен 15 декабря прошлого года. С тех пор в стране зафиксировали 1161 факт инфицирования новым штаммом COVID-19.
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