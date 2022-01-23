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В Индонезии подтвердили первые смерти от штамма "Омикрон"

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Индонезия, Воскресенье 23 января 2022 06:33
В Индонезии подтвердили первые смерти от штамма "Омикрон" Фото: в Индонезии подтвердили первые смерти от штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало первые два случая смерти вследствие заражения штаммом "Омикрон". Оба случая произошли на острове Ява.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По информации медиков, один из умерших заразился в провинции Бантен на западе острова Ява, а другой был иностранным туристом, он скончался в столице страны Джакарте (также на Яве).

"У обоих заболевших были сопутствующие заболевания", - уточнила официальный представитель минздрава Индонезии Сити Надиа Тармизи.

Первый случай заражения в Индонезии был выявлен 15 декабря прошлого года. С тех пор в стране зафиксировали 1161 факт инфицирования новым штаммом COVID-19.

Ранее мы писали, что Индонезия начнет COVID-вакцинацию детей 6-11 лет.

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