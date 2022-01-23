В Індонезії підтвердили перші смерті від штаму "Омікрон"
Фото: в Індонезії підтвердили перші смерті від штаму "Омікрон" (Getty Images)
Міністерство охорони здоров'я Індонезії зафіксувало перші два випадки смерті внаслідок зараження штамом "Омікрон". Обидва випадки стались на острові Ява.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
За інформацією медиків, один з померлих заразився в провінції Бантен на заході острова Ява, а інший був іноземним туристом, він помер у столиці країни Джакарті (також на Яві).
"У обох хворих були супутні захворювання", - уточнила офіційний представник МОЗ Індонезії Сіті Надіа Тармізі.
Перший випадок зараження в Індонезії був виявлений 15 грудня минулого року. Відтоді в країні зафіксували 1161 факт інфікування новим штамом COVID-19.
Раніше ми писали, що Індонезія розпочне вакцинацію дітей 6-11 років.