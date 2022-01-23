В Індонезії підтвердили перші смерті від штаму "Омікрон"

Міністерство охорони здоров'я Індонезії зафіксувало перші два випадки смерті внаслідок зараження штамом "Омікрон". Обидва випадки стались на острові Ява.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

За інформацією медиків, один з померлих заразився в провінції Бантен на заході острова Ява, а інший був іноземним туристом, він помер у столиці країни Джакарті (також на Яві).

"У обох хворих були супутні захворювання", - уточнила офіційний представник МОЗ Індонезії Сіті Надіа Тармізі.

Перший випадок зараження в Індонезії був виявлений 15 грудня минулого року. Відтоді в країні зафіксували 1161 факт інфікування новим штамом COVID-19.