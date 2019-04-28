В Индонезии от переутомления на выборах умерло более 200 человек

Пресс-секретарь избирательной комиссии Индонезии сообщил, что во время проведения выборов и в течение последующих 10 дней, когда происходил подсчет голосов, от переутомления умерло 272 сотрудники избирательных комиссий, еще в 1878 заболели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что выборы в Индонезии, которое состоялось 17 апреля, стали "самыми сложными в мире", потому что были очень массовыми. Участие в выборах приняли 80% со 193 млн избирателей, что одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов. Каждый избиратель должен был заполнять 5 бюллетеней на 800 тыс. участках, где сотрудники проводили подсчет голосов вручную.

В Министерстве здравоохранения Индонезии призвали медицинские учреждения оказывать максимальную помощь больным работникам комиссий, а министерство финансов занимается вопросом о выделении компенсаций семьям умерших.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Индонезии более 100 человек умерли от переутомления на выборах. Сообщается, что 92 члена избирательной комиссии умерли и еще 374 попали в больницу из-за переутомления, так как их рабочий день длился больше суток, также индонезийская полиция также заявляла о 15 погибших сотрудников, которые умерли от переутомления и пов'язаних с ней дорожных аварий.