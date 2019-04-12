В Индонезии объявили массовую эвакуацию из-за угрозы цунами

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Угроза цунами объявлена после сильного землетрясения

Власти Индонезии объявили массовую эвакуацию жителей прибрежных районов острова Сулавеси из-за угрозы цунами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, сегодня радом с Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,8. По словам официального представителя местного геофизического агентства Тауфана Маулана, землетрясение обладает большим потенциалом цунами. В заявлении жителям прибрежных районов говорится, что первая волна не может быть самой большой.

На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах в результате землетрясения.

Напомним, в марте более сотни человек стали жертвами непогоды в Индонезии. Сильные дожди продолжались в стране с 16 марта, они вызвали наводнения и оползни. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, 112 человек. Еще 915 человек получили ранения, состояние около сотни из них оценивалось как тяжелое. Кроме того, 94 человека считались пропавшими без вести.

В этот же временной промежуток в стране произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,4.