ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Индонезии объявили массовую эвакуацию из-за угрозы цунами

Новости » Происшествия    12.04.2019 - 15:57
В Индонезии объявили массовую эвакуацию из-за угрозы цунами
Иллюстративное фото (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Угроза цунами объявлена после сильного землетрясения

Власти Индонезии объявили массовую эвакуацию жителей прибрежных районов острова Сулавеси из-за угрозы цунами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, сегодня радом с Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,8. По словам официального представителя местного геофизического агентства Тауфана Маулана, землетрясение обладает большим потенциалом цунами. В заявлении жителям прибрежных районов говорится, что первая волна не может быть самой большой.

На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах в результате землетрясения.

Напомним, в марте более сотни человек стали жертвами непогоды в Индонезии. Сильные дожди продолжались в стране с 16 марта, они вызвали наводнения и оползни. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, 112 человек. Еще 915 человек получили ранения, состояние около сотни из них оценивалось как тяжелое. Кроме того, 94 человека считались пропавшими без вести.

В этот же временной промежуток в стране произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,4.

 

В Греции произошло сильное землетрясение
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины эвакуацияземлетрясениеИндонезияцунами
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь