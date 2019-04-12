В Індонезії оголосили масову евакуацію через загрозу цунамі

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Загроза цунамі оголошена після сильного землетрусу

Влада Індонезії оголосила масову евакуацію жителів прибережних районів острова Сулавесі через загрозу цунамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, сьогодні поряд з Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,8. За словами офіційного представника місцевого геофізичного агентства Тауфана Маулана, землетрус має великий потенціал цунамі. У заяві жителям прибережних районів кажуть, що перша хвиля не може бути найбільшою.

На даний момент немає повідомлень про пошкодження або жертви внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, в березні більше сотні людей стали жертвами негоди в Індонезії. Сильні дощі тривали в країні з 16 березня, вони викликали повені та зсуви. Жертвами стихії стали щонайменше 112 людей. Ще 915 осіб отримали поранення, стан близько сотні з них оцінювався як важкий. Крім того, 94 особи вважалися зниклими безвісти.

У цей же часовий проміжок в країні стався ще один землетрус магнітудою 5,4.