ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індонезії оголосили масову евакуацію через загрозу цунамі

Новини » Надзвичайні події    12.04.2019 - 15:57
В Індонезії оголосили масову евакуацію через загрозу цунамі
Ілюстративне фото (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Загроза цунамі оголошена після сильного землетрусу

Влада Індонезії оголосила масову евакуацію жителів прибережних районів острова Сулавесі через загрозу цунамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, сьогодні поряд з Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,8. За словами офіційного представника місцевого геофізичного агентства Тауфана Маулана, землетрус має великий потенціал цунамі. У заяві жителям прибережних районів кажуть, що перша хвиля не може бути найбільшою.

На даний момент немає повідомлень про пошкодження або жертви внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, в березні більше сотні людей стали жертвами негоди в Індонезії. Сильні дощі тривали в країні з 16 березня, вони викликали повені та зсуви. Жертвами стихії стали щонайменше 112 людей. Ще 915 осіб отримали поранення, стан близько сотні з них оцінювався як важкий. Крім того, 94 особи вважалися зниклими безвісти.

У цей же часовий проміжок в країні стався ще один землетрус магнітудою 5,4.

 

У Греції стався сильний землетрус
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України евакуаціяземлетрусИндонезияцунами
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся