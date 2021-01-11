ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Індонезії назвали попередню причину катастрофи лайнера

Джакарта, Понеділок 11 січня 2021 09:45
В Індонезії назвали попередню причину катастрофи лайнера
Фото: Boeing Sriwijaya Air (flickr.com/zone49photography)
Автор: Андрій Козловський

Пасажирський літак Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи в Індонезії, міг розбитися при ударі об воду. Про це свідчать дані розслідування.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті (KNKT) Нуркахіо Утомо вважає, що якби літак зруйнувався в повітрі, то уламки були б розкидані по більшій площі.

“Попередні дані вказують на те, що літак розвалився при ударі об воду”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі на північ від Джакарти. За попередніми даними, він міг впасти в районі островів Мале і Локі. На борту перебували 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Пізніше знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверская команда.

Також РБК-Україна писало, що літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Индонезия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся