В Индонезии автобус со школьниками упал с обрыва: погибли больше 20 человек
В Индонезии автобус со школьниками сорвался в ущелье. В результате аварии погибли больше 20 человек.
Об этом сообщает Jakarta Globe со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Крушение произошло в районе города Сумеданг.
В автобусе было 58 человек, среди них ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Они возвращались из паломнической поездки.
На месте аварии нашли 22 тела.
В то же время, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, сообщает, что в автобусе было 62 человека, погибли 26.
Ранее сообщалось, что в Индонезии огромный крокодил схватил 8-летнего мальчика, который рыбачил вместе с отцом на реке Темпакул в провинции Восточный Калимантан, и проглотил целиком.
Также РБК-Украина писало, что 4 марта военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло дев'ять солдат, а четыре пострадали.