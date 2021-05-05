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В Индонезии 9 тысяч людей в аэропорту протестировали на COVID-19 использованными наборами

Новина українською → Среда 05 мая 2021 13:03
В Индонезии 9 тысяч людей в аэропорту протестировали на COVID-19 использованными наборами Фото: в Индонезии в аэропорту незаконно тестировали на коронавирус (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Индонезии арестовали нескольно сотрудников фармацевтической компании. Их обвинили в мытье и перепродаже использованных наборов для тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, до 9 тысяч пассажиров в аэропорту Медана могли пройти тестирование с помощью повторно используемых наборов.

Полиция заявила, что, по их мнению, мошенничество происходит с декабря прошлого года в аэропорту Куаланаму в Медане, Северная Суматра.

Если пассажиры хотят летать, они должны сдать отрицательный тест, и в аэропорту есть возможность сдать мазки на месте. Власти аэропорта использовали наборы для экспресс-тестирования антигенов, предоставленные Kimia Farma.

На прошлой неделе были арестованы пять сотрудников Kimia Farma, в том числе менеджер компании Medan. Подозреваемых обвиняют в нарушении законов о здоровье и защите прав потребителей, мыть палочки для тампонов из носа и переупаковывать их для продажи.

Компания Kimia Farma со штаб-квартирой в столице Джакарте уволила сотрудников и пообещала ужесточить внутренний контроль.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии.

РБК-Украина писало, что Украина с 2 мая закрыла границу для Индии.

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