ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Індонезії 9 тисяч людей в аеропорту протестували на COVID-19 використаними наборами

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 13:03
В Індонезії 9 тисяч людей в аеропорту протестували на COVID-19 використаними наборами Фото: в Індонезії в аеропорту незаконно тестували на коронавірус (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Індонезії заарештували кілька співробітників фармацевтичної компанії. Їх звинуватили в митті і перепродажі використаних наборів для тестування на коронавірус.

Про це повідомляє BBC News.

За даними поліції, до 9 тисяч пасажирів в аеропорту Медана могли пройти тестування за допомогою повторно використовуваних наборів.

Поліція заявила, що, на їхню думку, шахрайство відбувається з грудня минулого року в аеропорту Куаланаму в Медані, Північна Суматра.

Якщо пасажири хочуть літати, вони повинні здати негативний тест, і в аеропорту є можливість здати мазки на місці. Влада аеропорту використовувала набори для експрес-тестування антигенів, надані Kimia Farma.

Минулого тижня було заарештовано п'ять співробітників Kimia Farma, в тому числі менеджер компанії Medan. Підозрюваних звинувачують у порушенні законів про здоров'я і захист прав споживачів, мити палички для тампонів з носа і перепаковувати їх для продажу.

Компанія Kimia Farma зі штаб-квартирою в столиці Джакарті звільнила співробітників і пообіцяла посилити внутрішній контроль.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що кількість нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії.

РБК-Україна писало, що Україна з 2 травня закрила кордон для Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Индонезия Коронавірус
NEWS
В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму
В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму
DAILY
Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму