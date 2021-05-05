В Індонезії 9 тисяч людей в аеропорту протестували на COVID-19 використаними наборами

В Індонезії заарештували кілька співробітників фармацевтичної компанії. Їх звинуватили в митті і перепродажі використаних наборів для тестування на коронавірус.

Про це повідомляє BBC News .

За даними поліції, до 9 тисяч пасажирів в аеропорту Медана могли пройти тестування за допомогою повторно використовуваних наборів.

Поліція заявила, що, на їхню думку, шахрайство відбувається з грудня минулого року в аеропорту Куаланаму в Медані, Північна Суматра.

Якщо пасажири хочуть літати, вони повинні здати негативний тест, і в аеропорту є можливість здати мазки на місці. Влада аеропорту використовувала набори для експрес-тестування антигенів, надані Kimia Farma.

Минулого тижня було заарештовано п'ять співробітників Kimia Farma, в тому числі менеджер компанії Medan. Підозрюваних звинувачують у порушенні законів про здоров'я і захист прав споживачів, мити палички для тампонів з носа і перепаковувати їх для продажу.

Компанія Kimia Farma зі штаб-квартирою в столиці Джакарті звільнила співробітників і пообіцяла посилити внутрішній контроль.