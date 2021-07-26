Индию накрыли наводнения и оползни: 159 человек погибли

Индию накрыли сильные наводнения и оползни, вызванные сильными ливнями. В результате стихийного бедствия уже 159 человек погибли, а десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS .

Западное побережье Индии было затоплено сильными проливными дождями с четверга. Метеорологический департамент Индии предупредил о новых ливнях в ближайшие несколько дней.

Наводнения и оползни привычны во время коварного сезона муссонов в Индии, однако на этот раз они привели к жертвам.

В штате Махараштра погибло 149 человек, более 40 из них стали жертвами крупного оползня, обрушившегося на деревню Талие недалеко от Мумбаи. Еще 8 человек умерли в больнице после отключения питания аппаратов ИВЛ, где лечили больных с COVID-19 после того, как пропало электричество. Всего власти сообщили о 159 погибших.

В результате наводнений десятки домов были разрушены за считанные минуты. В некоторых частях Чиплуна уровень воды поднялся почти до шести метров в четверг после 24 часов непрерывного дождя. После этого он начал снижаться.

"Дождь, наводнения, вода - не новость для людей здесь, но то, что произошло на этот раз, было невообразимо, и они не смогли даже спасти свои вещи из-за стремительного подъема воды", - сообщил главный министр Махараштры Уддхав Теккерей.