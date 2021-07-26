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Индию накрыли наводнения и оползни: 159 человек погибли

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Индия, Понедельник 26 июля 2021 02:57
Индию накрыли наводнения и оползни: 159 человек погибли Фото: от наводнений в Индии погибли 159 человек (twitter.com/fridays_india)
Автор: Наталья Скороход

Индию накрыли сильные наводнения и оползни, вызванные сильными ливнями. В результате стихийного бедствия уже 159 человек погибли, а десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS.

Западное побережье Индии было затоплено сильными проливными дождями с четверга. Метеорологический департамент Индии предупредил о новых ливнях в ближайшие несколько дней.

Наводнения и оползни привычны во время коварного сезона муссонов в Индии, однако на этот раз они привели к жертвам.

В штате Махараштра погибло 149 человек, более 40 из них стали жертвами крупного оползня, обрушившегося на деревню Талие недалеко от Мумбаи. Еще 8 человек умерли в больнице после отключения питания аппаратов ИВЛ, где лечили больных с COVID-19 после того, как пропало электричество. Всего власти сообщили о 159 погибших.

В результате наводнений десятки домов были разрушены за считанные минуты. В некоторых частях Чиплуна уровень воды поднялся почти до шести метров в четверг после 24 часов непрерывного дождя. После этого он начал снижаться.

"Дождь, наводнения, вода - не новость для людей здесь, но то, что произошло на этот раз, было невообразимо, и они не смогли даже спасти свои вещи из-за стремительного подъема воды", - сообщил главный министр Махараштры Уддхав Теккерей.

Около 230 000 человек были эвакуированы по всему штату из-за жарких погодных условий. Спасатели работали в грязи по пояс, разыскивая около 100 пропавших без вести с помощью экскаваторов.

Напомним, в Индии прошли сильные ливни. Они шли несколько дней и привели к жертвам и разрушениям.

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Индия стихийное бедствие
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