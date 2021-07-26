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Індію накрили повені і зсуви: 159 людей загинули

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Індія, Понеділок 26 липня 2021 02:57
Індію накрили повені і зсуви: 159 людей загинули Фото: від повеней в Індії загинули 159 осіб (twitter.com/fridays_india)
Автор: Наталья Скороход

Індію накрили сильні повені і зсуви, викликані сильними зливами. В результаті стихійного лиха вже 159 людей загинули, а десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SBS.

Західне узбережжя Індії було затоплено сильними проливними дощами з четверга. Метеорологічний департамент Індії попередив про нові зливи в найближчі кілька днів.

Повені та зсуви звичні під час підступного сезону мусонів в Індії, проте цього разу вони призвели до жертв.

У штаті Махараштра загинуло 149 осіб, понад 40 з них стали жертвами великого зсуву, що обрушився на село Таліє недалеко від Мумбаї. Ще 8 людей померли в лікарні після відключення живлення апаратів ШВЛ, де лікували хворих на COVID-19 після того, як пропала електрика. Всього влада повідомила про 159 загиблих.

В результаті повеней десятки будинків були зруйновані за лічені хвилини. У деяких частинах Чиплуна рівень води піднявся майже до шести метрів у четвер після 24 годин безперервного дощу. Після цього він почав знижуватися.

"Дощ, повені, вода - не новина для людей тут, але те, що сталося на цей раз, було неймовірно, і вони не змогли навіть врятувати свої речі через стрімкий підйом води", - повідомив головний міністр Махараштри Уддхав Теккерей.

Близько 230 000 осіб були евакуйовані по всьому штату через спекотні погодні умови. Рятувальники працювали в грязі по пояс, розшукуючи близько 100 зниклих безвісти за допомогою екскаваторів.

Нагадаємо, в Індії пройшли сильні зливи. Вони йшли кілька днів і призвели до жертв і руйнувань.

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Індія стихийное бедствие
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