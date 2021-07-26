Індію накрили повені і зсуви: 159 людей загинули

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SBS .

Західне узбережжя Індії було затоплено сильними проливними дощами з четверга. Метеорологічний департамент Індії попередив про нові зливи в найближчі кілька днів.

Повені та зсуви звичні під час підступного сезону мусонів в Індії, проте цього разу вони призвели до жертв.

У штаті Махараштра загинуло 149 осіб, понад 40 з них стали жертвами великого зсуву, що обрушився на село Таліє недалеко від Мумбаї. Ще 8 людей померли в лікарні після відключення живлення апаратів ШВЛ, де лікували хворих на COVID-19 після того, як пропала електрика. Всього влада повідомила про 159 загиблих.

В результаті повеней десятки будинків були зруйновані за лічені хвилини. У деяких частинах Чиплуна рівень води піднявся майже до шести метрів у четвер після 24 годин безперервного дощу. Після цього він почав знижуватися.

"Дощ, повені, вода - не новина для людей тут, але те, що сталося на цей раз, було неймовірно, і вони не змогли навіть врятувати свої речі через стрімкий підйом води", - повідомив головний міністр Махараштри Уддхав Теккерей.