Індійський стартап об'єднав дрон-перехоплювач з ШІ та рушницю: деталі

Система під назвою Harpy Eagle має у своєму арсеналі дрон-перехоплювач на базі штучного інтелекту, створений спеціально для протидії малим безпілотним літальним апаратам.

Крішна Сінгх, засновник компанії та провідний інженер з досліджень та розробок, описав систему в публічній публікації як таку, що створена для виявлення, відстеження та нейтралізації ворожих дронів за допомогою високошвидкісного автономного перехоплення.

"Harpy Eagle – це перехоплювач дронів на базі штучного інтелекту. Він розроблений для захисту сучасного поля бою та критичної інфраструктури", – сказав Сінгх.

Концептуально Harpy Eagle нагадує російську систему, відому як "Ялинка" - портативну пускову установку у формі гвинтівки, яка стріляє невеликим безпілотником-перехоплювачем.

Російський перехоплювач вперше привернув увагу громадськості в середині 2025 року після того, як співробітників російської державної безпеки сфотографували з цим пристроєм під час військового параду в Москві.

Індійський дрон-перехоплювач може досягати швидкості приблизно від 220 до 250 км/год і в першу чергу ефективний проти повільніших цілей.

Зацікавленість Індії у розгортанні вітчизняної зброї для боротьби з дронами виникає на тлі швидкозмінного регіонального середовища загроз, адже сусідні Пакистан і Китай продовжують розширювати власні можливості використання дронів та високоточних ударів.