Индийский стартап объединил дрон-перехватчик с ИИ и ружье: детали

Система под названием Harpy Eagle имеет в своем арсенале дрон-перехватчик на базе искусственного интеллекта, созданный специально для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам.

Кришна Сингх, основатель компании и ведущий инженер по исследованиям и разработкам, описал систему в публичной публикации как созданную для обнаружения, отслеживания и нейтрализации вражеских дронов с помощью высокоскоростного автономного перехвата.

"Harpy Eagle – это перехватчик дронов на базе искусственного интеллекта. Он разработан для защиты современного поля боя и критической инфраструктуры", – сказал Сингх.

Концептуально Harpy Eagle напоминает российскую систему, известную как "Елка" - портативную пусковую установку в форме винтовки, стреляющую небольшим беспилотником-перехватчиком.

Российский перехватчик впервые привлек внимание общественности в середине 2025 г. после того, как сотрудников российской государственной безопасности сфотографировали с этим устройством во время военного парада в Москве.

Индийский дрон-перехватчик может достигать скорости примерно от 220 до 250 км/ч и в первую очередь эффективен против более медленных целей.

Заинтересованность Индии в развертывании отечественного оружия для борьбы с дронами возникает на фоне быстрой региональной среды угроз, ведь соседние Пакистан и Китай продолжают расширять собственные возможности использования дронов и высокоточных ударов.