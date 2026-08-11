Индийский стартап объединил дрон-перехватчик с ИИ и ружье: детали

Небольшая индийская компания Picraft Technology создала портативную пусковую установку в форме пушки, которая стреляет собственным дроном-перехватчиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .
Система под названием Harpy Eagle имеет в своем арсенале дрон-перехватчик на базе искусственного интеллекта, созданный специально для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам.
Кришна Сингх, основатель компании и ведущий инженер по исследованиям и разработкам, описал систему в публичной публикации как созданную для обнаружения, отслеживания и нейтрализации вражеских дронов с помощью высокоскоростного автономного перехвата.
"Harpy Eagle – это перехватчик дронов на базе искусственного интеллекта. Он разработан для защиты современного поля боя и критической инфраструктуры", – сказал Сингх.
Концептуально Harpy Eagle напоминает российскую систему, известную как "Елка" - портативную пусковую установку в форме винтовки, стреляющую небольшим беспилотником-перехватчиком.
Российский перехватчик впервые привлек внимание общественности в середине 2025 г. после того, как сотрудников российской государственной безопасности сфотографировали с этим устройством во время военного парада в Москве.
Индийский дрон-перехватчик может достигать скорости примерно от 220 до 250 км/ч и в первую очередь эффективен против более медленных целей.
Заинтересованность Индии в развертывании отечественного оружия для борьбы с дронами возникает на фоне быстрой региональной среды угроз, ведь соседние Пакистан и Китай продолжают расширять собственные возможности использования дронов и высокоточных ударов.
Напомним, 9 августа в Молдовераздался мощный взрыв , после которого вспыхнула сухая растительность. Чуть позжена месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника . Согласно данным полиции в результате падения объекта и его возгорания никто не пострадал.