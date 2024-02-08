Індійський НПЗ відмовляється закуповувати російську нафту через санкції Заходу, - Reuters

Джерело видання зазначило, що Індія покладається в основному на нафту марки "Юралс", наразі пропозицій щодо сирої нафти сорту "Сокіл" немає, а ринок "Юралс" також став напруженим.

"Нафта сорту "Юралс", провідна експортна суміш Росії, що завантажується з її західних портів, здебільшого поставляється в Азію через ембарго Європейського союзу на російську нафту, при цьому Індія стає її основним покупцем морської нафти", - пише Reuters.

Тим часом, через кризу на Червоному морі перебоїв з отриманням російської нафти Bharat Petroleum Corp не сталося, і компанія купуватиме нафту з будь-якого джерела, поки це фінансово життєздатно.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Раніше повідомлялось, що Японія та інші країни "Великої сімки" планують з 20 лютого посилити правила дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти.