Індійський НПЗ стикнувся з проблемами при оплаті за нафту РФ через санкції, - Bloomberg

Індійська державна нафтопереробна компанія Hindustan Petroleum Corp Ltd зіткнулася з проблемами оплати закупівель російської сирої нафти через обмеження цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що нафтопереробний завод не бажає оголошувати ціну купівлі російської нафти, і це ускладнює пошук західних банків, готових проводити такі платежі, заявив у вівторок один із керівників компанії.
Санкції, введені G7 та Європейським союзом з 5 грудня, обмежують надання членами блоку банківських, судноплавних та страхових послуг для експорту російської нафти, за винятком випадків, коли ціна вантажу нижча за граничну ціну в 60 доларів за барель. Аналогічні обмеження було запроваджено для експорту російських нафтопродуктів із 5 лютого.
Раніше HPCL оплачувала барелі російської нафти в доларах США, дирхамах ОАЕ та російських рублях, сказав керівник. Платежі в індійських рупіях досі не оброблялися.
За оцінками, у поточному фінансовому році, що закінчується 31 березня, HPCL переробить 15 мільйонів тонн нафти, що імпортується, з яких два мільйони тонн були закуплені на спотовій основі в Росії. HPCL управляє нафтопереробними заводами в Мумбаї та Вішакхапатнамі. Його здатність переробляти російську нафту обмежується відсутністю складних установок із переробки важкої нафти.
Нагадаємо, що згідно зі звітом консалтингової компанії McKinsey&Company, нестабільність на світовому ринку енергоносіїв через повномасштабне вторгнення Росії в Україну дозволила нафтотрейдерам і виробникам нафти та газу отримати рекордні прибутки за підсумками 2022 року.
Додамо, стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.
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