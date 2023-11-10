"Індійський фільм на кордоні". Прикордонники затримали групу іноземців на Закарпатті
Українські прикордонники на Закарпатті затримали сімох громадян Індії за незаконний перетин кордону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.
За даними ДПСУ, прикордонників Чопського загону попередили про можливу появу порушників кордону. Після чого, у вказаний район направили наряд з розшуковими собаками та безпілотником.
В результаті операції за 700 метрів від кордону Словаччини виявили сімох іноземців - громадян Індії, які прибули в Україну законним шляхом для навчання.
"Та, схоже, тепер вони вивчатимуть тільки закони", - наголосили прикордонники.
"Індійський фільм" на українському кордоні", - підписали відео в прикордонній службі.
Виїзд з України
Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила 8 листопада до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.
Крім того, накладено заборону на їхній виїзд за кордон. Щоправда, виїхати можуть ті з чоловіків, які мають відстрочку (за певних умов), або ті, хто не підлягає мобілізації.
Щодо жінок, дітей та хлопців до 18 років - виїзд за межі України для них відкритий, крім мобілізованих представниць жіночої статі.
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