Индийская Tata Steel прекратила сотрудничество с Россией

Индийская сталелитейная компания Tata Steel прекратила вести бизнес с Россией. Она стала очередной крупной компанией, разорвавшей связи после вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

"У Tata Steel нет операций или сотрудников в России. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией", - сказал представитель Tata Steel.

Как отметили в компании, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, все сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы "покончить с зависимостью от России".

Tata Steel Group - индийская сталелитейная компания, десятая крупнейшая в мире по объему произведенной стали. Помимо производства стали компания также осуществляет добычу сырья (железной руды и угля). Основные производственные мощности находятся в Индии, Великобритании и Нидерландах. Компания входит в Tata Group.