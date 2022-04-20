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Індійська Tata Steel припинила співпрацю з Росією

Фото: Tata Steel розірвала співпрацю з Росією (gmk.center)
Автор: Олександр Білоус

Індійська сталеливарна компанія Tata Steel припинила вести бізнес з Росією. Вона стала черговою великою компанією, що розірвала зв'язки після вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанія.

"У Tata Steel немає операцій або співробітників в Росії. Ми прийняли усвідомлене рішення припинити вести бізнес з Росією", - сказав представник Tata Steel.

Як відзначили в компанії, щоб забезпечити безперервність бізнесу, Всі сталеливарні підприємства в Індії, Великобританії та Нідерландах використовують альтернативні джерела сировини, щоб "покінчити із залежністю від Росії".

Tata Steel Group-Індійська сталеливарна компанія, десята найбільша в світі за обсягом виробленої сталі. Крім виробництва сталі компанія також здійснює видобуток сировини (залізної руди і вугілля). Основні виробничі потужності знаходяться в Індії, Великобританії та Нідерландах. Компанія входить в Tata Group.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Індія