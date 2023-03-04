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В Індії заявили про необхідність самозабезпечення озброєнням на тлі війни в Україні

Фото: В Індії заявили про необхідність самозабезпечення озброєнням на тлі війни в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Основний урок війни в Україні для Індії полягає в тому, що країна має бути самодостатньою у забезпеченні себе озброєннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу оборони Індії генерала Аніла Чаухана, яку приводить The Economic Times.

"Кожен конфлікт має перспективи - політичні, економічні та дипломатичні", - сказав Чаухан, вказавши, що війна в Україні дає змогу отримати відразу кілька уроків.

Він зазначив, що Індія повинна бути самодостатньою у виробництві озброєнь, а не чекати на постачання з інших країн.

"Кожна нація готується до непередбачених обставин. Нині людство живе у нестабільному світі", - сказав генерал.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вперше на цьому тижні доставили до Індії свій найпередовіший винищувач F-35 разом з F-16. Таким чином Вашингтон схиляє країну до того, аби вона перестала купувати зброю у РФ.

Індія, можливо, вже випередила Китай за чисельністю населення, свідчать оцінки World Population Review (WPR), незалежної організації, яка займається переписом населення та демографією.

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Війна в Україні