В Индии заявили о необходимости самообеспечения вооружением на фоне войны в Украине

Основной урок войны в Украине для Индии состоит в том, что страна должна быть самодостаточна в обеспечении себя вооружениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба обороны Индии генерала Анила Чаухана, которое приводит The Economic Times.
"У каждого конфликта перспективы - политические, экономические и дипломатические", - сказал Чаухан, указав, что война в Украине позволяет получить сразу несколько уроков.
Он отметил, что Индия должна быть самодостаточной в производстве вооружений, а не ждать поставок из других стран.
"Каждая нация готовится к непредвиденным обстоятельствам. Сейчас человечество живет в нестабильном мире", - сказал генерал.
Напомним, что Соединенные Штаты впервые на этой неделе доставили в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у РФ.
Индия, возможно, уже опередила Китай по численности населения, говорят оценки World Population Review (WPR), независимой организации, занимающейся переписью населения и демографией.
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