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В Індії вирішили призупинити імпорт російських алмазів напередодні санкцій G7

Індія, Середа 20 вересня 2023 18:19
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В Індії вирішили призупинити імпорт російських алмазів напередодні санкцій G7 Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська компанія "АЛРОСА" за запитом Індії призупинить розподіл алмазної сировини на вересень і жовтень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Індії (GJEPC).

"Це рішення ухвалено на тлі побоювань з приводу зниження попиту на алмази на міжнародних ринках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це може призвести до перебоїв у роботі гранувальних фабрик.

"АЛРОСА" закликала всіх партнерів галузі, включно з алмазодобувними компаніями, гранувальними підприємствами та роздрібною торгівлею ювелірними виробами, зайняти аналогічну позицію щодо купівлі та продажу алмазної сировини.

G7 готує санкції на російські алмази

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набере сили у січні.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів або діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки заморозили кошти двох індійських компаній. Це сталося через співпрацю з російською групою алмазодобувних компаній "АЛРОСА".

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