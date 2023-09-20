ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Индии решили приостановить импорт российских алмазов в преддверии санкций G7

Индия, Среда 20 сентября 2023 18:19
UA EN RU
В Индии решили приостановить импорт российских алмазов в преддверии санкций G7 Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская компания "АЛРОСА" по запросу Индии приостановит распределение алмазного сырья на сентябрь и октябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может привести к перебоям в работе гранильных фабрик.

"АЛРОСА" призвала всех партнеров отрасли, включая алмазодобывающие компании, гранильные предприятия и розничную торговлю ювелирными изделиями, занять аналогичную позицию по покупке и продаже алмазного сырья.

G7 готовит санкции на российские алмазы

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" могут объявить о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. А запрет вступит в силу в январе.

Косвенный элемент запрета направлен на попытку ограничить эту динамику путем отслеживания российских драгоценных камней через границу. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов непосредственно у российской компании-гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заморозили средства двух индийских компаний. Это произошло из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация G7 Индия
NEWS
Тупик из-за России и реформирование ООН. Главные заявления Зеленского на Совбезе
Тупик из-за России и реформирование ООН. Главные заявления Зеленского на Совбезе
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны