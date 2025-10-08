В Індії транспортна революція: сучасні аеропорт і метро готові до старту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у середу офіційно відкриє два знакові транспортні об’єкти, загальна вартість яких складає близько $4 млрд, що стало ще одним кроком у масштабній програмі модернізації інфраструктури країни з найбільшим населенням у світі.

Моді особисто візьме участь у запуску Міжнародного аеропорту Наві Мумбаї, який розроблений конгломератом Adani Group під керівництвом мільярдера Гаутама Адані. Крім того, прем’єр відкриє кінцеву фазу нової лінії метро, що поєднує південні та центральні райони Мумбаї через перший у місті підземний маршрут.

Аеропорт, спроектований у формі національної квітки Індії — лотоса, розташований на площі 1 160 гектарів у супутньому місті Наві Мумбаї на сході Мумбаї. Очікується, що він зможе обслуговувати до 90 млн пасажирів на рік і стане першим аеропортом Індії, з’єднаним водним таксі. Нова термінальна будівля має полегшити тиск на існуючий аеропорт, оточений густонаселеними районами, а також стимулювати розвиток нерухомості в Наві Мумбаї.

За словами Шелдона Хі, регіонального віцепрезидента IATA, новий аеропорт «покращить пропускну спроможність у регіоні Мумбаї та зміцнить транспортну зв’язність». Комерційні авіарейси заплановано розпочати вже у грудні 2025 року, а на першому етапі аеропорт зможе приймати 20 млн пасажирів на рік. У другій фазі планується додаткові інвестиції від Adani Group на суму 300 млрд рупій.

Паралельно Моді відкриє кінцеву фазу лінії Metro-3, відомої як Aqua Line — першої підземної метро-лінії Мумбаї. Вона з’єднає південний півострів міста з північними передмістями та забезпечить доступ до існуючого аеропорту, зменшуючи перевантаження на залізничну мережу та вулиці. Лінія також поєднується з Bandra Kurla Complex, головним діловим районом міста, де триває будівництво терміналу для першої в Індії високошвидкісної залізниці, що з’єднає Мумбаї з Ахмедабадом.

Фінансування метро здійснюють Азійський банк розвитку, Японська міжнародна агенція співробітництва (JICA) та Азійський банк інфраструктурних інвестицій (AIIB).

Ці проєкти свідчать про прагнення Індії не лише модернізувати транспортну інфраструктуру, а й залучити інвестиції у логістику та покращити мобільність у густонаселених мегаполісах країни.