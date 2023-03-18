UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Індії та ОАЕ з'являються нові компанії з танкерами, які транспортують нафту РФ, - Bloomberg

Фото: В Індії з'являються нові компанії з танкерами, які транспортують нафту РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Індії та ОАЕ з'явилися фірми, які володіють танкерними активами на суму 2 мільярди доларів. Менш як за рік вони зібрали флот, який зараз доставляє мільйони барелів російської нафти по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Перша адреса належить фірмі Gatik Ship Management у Мумбаї. Другий - для фрактальної доставки. Вони є частиною розгалуженої мережі морських операцій, які стали відомі невдовзі після вторгнення в Україну. Це допомагає експорту російської нафти залишатися практично неушкодженим, попри західні санкції", - йдеться у матеріалі.

Старший контент-аналітик компанії VesselsValue Ребекка Галанопулос Джонс сказала, що саме ця нова порода гравців танкерного ринку допомогла російській нафті продовжити рух по всьому світу.

Близько трьох чвертей флоту Gatik обслуговується взаємними фондами Міжнародної групи клубів захисту та відшкодування збитків у Британії. Обидві фірми мають у своєму флоті безліч суден, які зареєстровані в "Американському клубі".

Головний операційний директор "Американського клубу" Деніел Тадрос підтвердив, що його організація обслуговує судна флотів обох фірм, додавши, що вони надали так звані атестації. Це задокументовані заяви, що підтверджують, що закупівлі нафти відповідають ліміту цін на нафту G7.

Потреба в таких фірмах, як Gatik і Fractal, зросла, оскільки багато традиційні західні судноплавні компанії припинили перевезення російських бочок або на знак протесту проти вторгнення, або через загрозу потрапити під санкції. Ще до введення санкцій величезна кількість танкерів почала продаватися новій групі покупців, особи та приналежність яких найчастіше були незрозумілі.

Bloomberg повідомляє, що флот Gatik може перевозити близько 30 мільйонів барелів нафти та палива. Транспортна потужність Fractal наближається до 15 мільйонів барелів.

Нагадаємо, що влада Індії закуповує російську нафту не зважаючи на дію санкцій. При цьому кінцева вартість включає в себе доставку, страхування та інші витрати після прибуття в її порти.

Також ми писали, що, за словами спеціального координатора президента США з міжнародних енергетичних питань Амоса Хохштейна, його країна задоволена роботою цінової стелі на російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОб'єднані Арабські ЕміратиСанкції проти Росії