В Індії розбилися одразу два винищувачі під час навчань, - NDTV

В індійському штаті Мадхья-Прадеш розбилися одразу два літаки ВПС країни. Йдеться про винищувачі Су-30 та Mirage-2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал NDTV.

Відомо, що виліт обох винищувачів здійснювався з бази індійських ВПС у Гваліорі.

#WATCH Wreckage seen. A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft crashed near Morena, Madhya Pradesh. Search and rescue operations launched. The two aircraft had taken off from the Gwalior air base where an exercise was going on. pic.twitter.com/xqCJ2autOe — ANI (@ANI) January 28, 2023

Як розповіли ЗМІ представники Міноборони Індії, в Су-30 було два пілоти, а у Mirage 2000 - один пілот. З них двом вдалося катапультуватися, а пошуки третього пілота все ще тривають.

Вказано, що слідчі вже розпочали з'ясовувати, чи не призвело до катастрофи зіткнення літаків в повітрі.

Т им часом повідомляється про іншу авіакатастрофу в найбільшому штаті Індії Раджастхан, але влада поки не повідомляє, чи пов'язані ці два інциденти.

Повідомляється, що там літак впав на відкритому полі в районі міста Учайн. Після прибуття поліції на місце події було виявлено, що це був винищувач IAF. Інших подробиць щодо цієї авіакатастрофи поки немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак. Тоді загинули десятки людей.

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