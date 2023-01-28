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В Індії розбилися одразу два винищувачі під час навчань, - NDTV

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Індія, Субота 28 січня 2023 09:29
В Індії розбилися одразу два винищувачі під час навчань, - NDTV Фото: в Індії розбилися одразу два винищувачі під час навчань (twitter.com/Live_Hindustan)
Автор: Марія Кучерявець

В індійському штаті Мадхья-Прадеш розбилися одразу два літаки ВПС країни. Йдеться про винищувачі Су-30 та Mirage-2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал NDTV.

Відомо, що виліт обох винищувачів здійснювався з бази індійських ВПС у Гваліорі.

Як розповіли ЗМІ представники Міноборони Індії, в Су-30 було два пілоти, а у Mirage 2000 - один пілот. З них двом вдалося катапультуватися, а пошуки третього пілота все ще тривають.

Вказано, що слідчі вже розпочали з'ясовувати, чи не призвело до катастрофи зіткнення літаків в повітрі.

Тим часом повідомляється про іншу авіакатастрофу в найбільшому штаті Індії Раджастхан, але влада поки не повідомляє, чи пов'язані ці два інциденти.

Повідомляється, що там літак впав на відкритому полі в районі міста Учайн. Після прибуття поліції на місце події було виявлено, що це був винищувач IAF. Інших подробиць щодо цієї авіакатастрофи поки немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак. Тоді загинули десятки людей.

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