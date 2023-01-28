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В Индии разбились сразу два истребителя во время учений, - NDTV

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Индия, Суббота 28 января 2023 09:29
В Индии разбились сразу два истребителя во время учений, - NDTV Фото: в Индии разбились сразу два истребителя во время учений (twitter.com/Live_Hindustan)
Автор: Мария Кучерявец

В индийском штате Мадхья-Прадеш разбились сразу два самолета ВВС страны. Речь идет об истребителях Су-30 и Mirage-2000.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местный телеканал NDTV.

Известно, что вылет обоих истребителей происходил с базы индийских ВВС в Гвалиоре.

Как рассказали СМИ представители Минобороны Индии, в Су-30 было два пилота, а в Mirage 2000 - один пилот. Из них двоим удалось катапультироваться, а поиски третьего пилота все еще продолжаются.

Указано, что следователи уже начали выяснять, не привело ли к катастрофе столкновения самолетов в воздухе.

Тем временем сообщается о другой авиакатастрофе в крупнейшем штате Индии Раджастхан, но власти пока не сообщают, связаны ли эти два инцидента.

Сообщается, что самолет упал на открытом поле в районе города Учайн. По прибытии полиции на место происшествия было обнаружено, что это был истребитель IAF. Других подробностей этой авиакатастрофы пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Тогда погибли десятки людей.

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