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В Індії погодились підтримати енергетичний сектор України

Фото: Індія підтримає український енергетичний сектор (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Індії погодились підтримати український енергетичний сектор, що страждає внаслідок регулярних обстрілів зі сторони Росії.

Про це заявляє РБК-Україна, посилаючись на Урядовий портал.

Так, міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Надзвичайнним і Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном. Галущенко розказав про стан української енергетичної інфраструктури після обстрілів, а також про обмеження енергопостачання для великої кількості споживачів. Міністр наголосив, що енергетичні компанії докладають надзвичайні зусилля, щоб відновити електропостачання.

"До зими залишились лічені дні, і нам необхідно якомога швидше відновити ланцюги постачання електроенергії. Слово "терміново" занадто слабке, щоб описати наскільки невідкладно ми маємо це зробити", - зазначив Галущенко.

В свою чергу, Харш Кумар Джейн запевнив українську сторону у цілковитій підтримці та готовності надати необхідну допомогу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендри Моді заявив, що війна в Україні має завершитись дипломатичним шляхом, а отже, треба знайти спосіб припинити вогонь.

Також повідомлялось, що індійські нафтопереробні заводи побоюються купувати нафту в Росії після 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського союзу, очікуючи ясності щодо запропонованого механізму обмеження цін G7.

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