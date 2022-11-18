В Індії погодились підтримати енергетичний сектор України

В Індії погодились підтримати український енергетичний сектор, що страждає внаслідок регулярних обстрілів зі сторони Росії.

Про це заявляє РБК-Україна , посилаючись на Урядовий портал .

Так, міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Надзвичайнним і Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном. Галущенко розказав про стан української енергетичної інфраструктури після обстрілів, а також про обмеження енергопостачання для великої кількості споживачів. Міністр наголосив, що енергетичні компанії докладають надзвичайні зусилля, щоб відновити електропостачання.

"До зими залишились лічені дні, і нам необхідно якомога швидше відновити ланцюги постачання електроенергії. Слово "терміново" занадто слабке, щоб описати наскільки невідкладно ми маємо це зробити", - зазначив Галущенко.

В свою чергу, Харш Кумар Джейн запевнив українську сторону у цілковитій підтримці та готовності надати необхідну допомогу.