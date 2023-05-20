В Індії оборонне виробництво вперше досягло 12 млрд доларів

Оборонне виробництво в Індії зросло на понад 12% в порівнянні з минулим фінансовим роком і вперше перевищило позначку у 1 трильйон рупій (еквівалент 12 мільярдів доларів). Рушійною силою цього росту були зусилля країни зменшити свою залежність від імпорту зброї, зокрема з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Індія, яка протягом останнього десятиліття стала найбільшим імпортером зброї у світі, майже наполовину покладається на Росію в питанні своїх військових поставок. Проте війна, розв'язана Росією в Україні, призвела до затримки критично важливих поставок запчастин. Це вилилось у проблеми зі забезпеченням танкових і авіаційних підрозділів, а також затримок у поставках російських систем протиповітряної оборони.

Вартість вітчизняного оборонного виробництва за фінансовий рік, який закінчився 31 березня, становила 1,07 трильйона рупій, за даними Міністерства оборони Індії. Очікується, що цей показник ще зросте після отримання даних від деяких приватних оборонних компаній.

В індійському оборонному відомстві додали, що за останні роки кількість виданих ліцензій у сфері оборонної промисловості зросла майже утричі.