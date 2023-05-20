В Индии оборонное производство впервые достигло 12 млрд долларов

Оборонное производство в Индии выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым финансовым годом и впервые превысило отметку в 1 триллион рупий (эквивалент 12 миллиардов долларов). Движущей силой этого роста были усилия страны снизить свою зависимость от импорта оружия, в том числе из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индия, ставшая в последнее десятилетие крупнейшим импортером оружия в мире, почти наполовину полагается на Россию в вопросе своих военных поставок. Однако война, развязанная Россией в Украине, привела к задержке критически важных поставок запчастей. Это вылилось в проблемы с обеспечением танковых и авиационных подразделений, а также задержек по поставкам российских систем противовоздушной обороны.

Стоимость отечественного оборонного производства за финансовый год, закончившийся 31 марта, составила 1,07 триллиона рупий, по данным Министерства обороны Индии. Ожидается, что этот показатель еще вырастет после получения данных некоторых частных оборонных компаний.

В индийском оборонном ведомстве добавили, что за последние годы количество выданных лицензий в сфере оборонной промышленности выросло почти втрое.