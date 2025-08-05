ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Індії ламають голову над тим, як знизити збитки від тарифів Трампа, - Bloomberg

Вівторок 05 серпня 2025 16:45
UA EN RU
В Індії ламають голову над тим, як знизити збитки від тарифів Трампа, - Bloomberg Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Індія не очікувала рішення президента США Дональда Трампа значно підвищити тарифи проти країни через її торгівлю з Росією. Тепер у Делі ламають голову, як мінімізувати збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназваний індійський чиновник розповів виданню, що рішення Трампа про тарифи застало Індію зненацька. На думку джерела Bloomberg, мова Трампа, який назвав індійську економіку "мертвою", митні бар'єри "неприємними" і заявив, що Індії байдуже до становища українців, була вельми нетиповою і схожою на словесний ляпас.

Співрозмовник журналістів уточнив, що в індійських чиновників немає шаблону, як реагувати на такі "атаки".

Індійський уряд готується до можливого зростання мит з боку США і шукає способи зменшити економічні втрати. У Мінторзі обговорюють, як допомогти експортерам, особливо з ювелірної, текстильної галузей та галузі дорогоцінного каміння.

Прем'єр Нарендра Моді закликає купувати індійські товари, щоб компенсувати падіння попиту за кордоном. Влада також розраховує на закулісні переговори, щоб знизити напруженість.

У Делі розглядають ідею прискорити запуск програми підтримки експорту, на яку в лютому було виділено 22,5 млрд рупій (близько 256 млн доларів). За даними Bloomberg, суму можуть збільшити, щоб допомогти компаніям, які програють конкурентам із нижчими тарифами - на рівні 15-20%.

За даними Bloomberg, з початку року Індія імпортує приблизно 1,7 млн барелів російської нафти на день - уся вона приходить морем. Для порівняння, Китай отримує близько 2 млн барелів, включно з морськими і трубопровідними поставками.

Погрози Трампа

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить тарифи проти Індії, оскільки вона продовжує торгувати з Росією, незважаючи на агресію проти України.

Уже сьогодні, 5 серпня, Трамп уточнив, що протягом наступних 24 годин суттєво підвищить мита проти Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Індія Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
"Купують нафту РФ": Трамп пригрозив підвищенням тарифів для Індії вже за 24 години
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському