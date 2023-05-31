В Індії автобус зірвався в ущелину: 10 загиблих, 55 поранених

Трагедія сталася в гірському штаті Кашмір - автобус з паломниками на борту за невстановлених обставин злетів з мосту.

"Усі поранені, деякі з яких перебувають у важкому стані, були евакуйовані й доставлені до госпіталю державного медичного коледжу", - пише видання.

Надзвичайні ситуації в Індії

8 травня повідомлялось, що в штаті Керала, неподалік міста Танур перевернувся туристичний човен, на борту якого були школярі. Повідомлялось щонайменше про 21 загиблого.

А раніше, 13 квітня, в індійському штаті Пунджаб невідомий чоловік почав стрілялнину на військовій базі, загинуло четверо людей.

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