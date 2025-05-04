Індія зупинила пропуск води через греблю на кордоні з Пакистаном

Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб після призупинення дії Індського договору.

Це рішення також передбачає можливі аналогічні заходи на дамбі Кішанганга на річці Джелум.

Згідно з джерелами видання, ці гідроелектростанції мають важливе стратегічне значення для Індії, оскільки вони дозволяють регулювати терміни скидання води, що може мати серйозний вплив на водні ресурси у регіоні.

Це рішення Індії стало наслідком терористичного нападу в Пахалгамі, штат Джамму і Кашмір, під час якого загинуло 26 осіб, переважно туристів.

Теракт став катализатором для призупинення дії багаторічного Індського договору, укладеного за посередництва Світового банку в 1960 році, який регулює використання вод річки Інд та її приток між двома країнами.

Дамба Багліхар, розташована в Джамму, вже давно є предметом суперечок між Індією та Пакистаном.

Пакистан неодноразово звертався до Світового банку для арбітражу щодо цієї дамби, оскільки вважає її будівництво порушенням умов договору.

Зокрема, Пакистан стверджує, що Багліхар має негативний вплив на водні ресурси, які використовуються для зрошення та інших потреб.

Дамба Кішанганга, розташована на півночі Кашміру, також є предметом юридичних та дипломатичних суперечок.