Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць: відео операції

Запуск ракети-носія GSLV Mark III із космічним кораблем Chandrayaan-3 відбувся з космодрому Сатіашрай в Шріхарікоті, штат Тамілнад.

Вже через 16 хвилин після початку операції, космічний корабель, як й планувалось, відокремився від LVM3 і вийшов на орбіту навколо Землі, прямуючи на Місяць.

Очікується, що Chandrayaan-3 приземлиться на південному полюсі Місяця 23 або ж 24 серпня. Після приземлення, шестиколісний місяцехід, на ім'я Pragyan, який живиться від власної сонячної батареї й керується камерами для уникнення перешкод, скотиться на поверхню Місяця. Зокрема апарат обладнаний спектрометром для аналізу місячного ґрунту і каміння, а також спектроскопом із лазерною індукцією, що дозволить йому визначати їхній хімічний склад.

Загалом Chandrayaan-3 є третьою космічною місією Індії на Місяць. Перша ж була запущена ще в 2008 році, а друга - в 2019 році.