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Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць: відео операції

Фото: Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 Місяць (twitter.com/isro)
Автор: Сергій Пишкін

Індійська космічна агенція успішно запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.

Запуск ракети-носія GSLV Mark III із космічним кораблем Chandrayaan-3 відбувся з космодрому Сатіашрай в Шріхарікоті, штат Тамілнад.

Вже через 16 хвилин після початку операції, космічний корабель, як й планувалось, відокремився від LVM3 і вийшов на орбіту навколо Землі, прямуючи на Місяць.

Очікується, що Chandrayaan-3 приземлиться на південному полюсі Місяця 23 або ж 24 серпня. Після приземлення, шестиколісний місяцехід, на ім'я Pragyan, який живиться від власної сонячної батареї й керується камерами для уникнення перешкод, скотиться на поверхню Місяця. Зокрема апарат обладнаний спектрометром для аналізу місячного ґрунту і каміння, а також спектроскопом із лазерною індукцією, що дозволить йому визначати їхній хімічний склад.

Загалом Chandrayaan-3 є третьою космічною місією Індії на Місяць. Перша ж була запущена ще в 2008 році, а друга - в 2019 році.

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Індія