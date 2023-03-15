Індія закликала "відійти" від війни в Україні та зосередитись на "глобальніших" проблемах

Представник Індії на саміті G20 Амітабх Кант закликав "відійти" від війни в Україні й зосередитись на глобальній бідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами представника Індії, Європа нібито поставила в глухий кут глобальне зростання бідності, зосередившись на війні в Україні. Кант порівняв "одну війну" з тим, що 200 млн людей перебувають за межею бідності.

"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", - сказав Кант.

Зазначається, що Індія продовжує купувати у Росії нафту й відмовляється звинувачувати Кремль у війні.