Індія вперше підтвердила втрату літаків під час зіткнень із Пакистаном

Військові Індії вперше підтвердили, що втратили винищувачі під час бойових зіткнень із Пакистаном у травні 2025 року. Однак точної кількості втрачених літаків не названо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника штабу оборони ЗС Індії Аніла Чаухана для Bloomberg.
"Важливо не те, що літак упав, а те, чому він упав", - сказав Чаухан у бесіді під час участі в заході Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.
Він назвав заяви Пакистану про те, що країна збила шість індійських літаків "абсолютно невірними". При цьому військовий відмовився уточнити, скільки літаків втратила Індія.
"Чому вони впали, яких помилок припустилися - це важливо. Числа не важливі", - зазначив він, коли його запитали про винищувачі.
Чаухан також додав, що ЗС оборони Індії змогли зрозуміти тактичну помилку, якої вони припустилися, і виправити її, а потім через два дні знову підняти в повітря літаки, "націлюючись на далекі дистанції".
Bloomberg зазначає, що це найпряміші коментарі представника індійського уряду або військового відомства про долю винищувачів країни під час конфлікту з Пакистаном, що спалахнув 7 травня.
Раніше цього місяця прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що його країна збила шість індійських літаків. Однак незалежних підтверджень не було.
Зіткнення між двома ядерними країнами "стало найстрашнішим за півстоліття". Обидві сторони обмінювалися ударами з повітря, використовуючи безпілотники, ракети, а також застосовували артилерійську та стрілецьку зброю вздовж спільного кордону. Незабаром сторони за посередництва США досягли припинення вогню.
Бойові дії були викликані нападом у контрольованому Індією Кашмірі 22 квітня, внаслідок якого бойовики вбили 26 мирних жителів. Індія зі свого боку назвала цей випадок актом тероризму, організованим Пакистаном. Однак лідери в Ісламабаді заперечували свою причетність.
Говорячи про зіткнення, Чаухан відмовився коментувати заяву президента США Дональда Трампа про те, що Америка допомогла надати ядерну війну. Але він сказав, що "надумано" припускати, що будь-яка зі сторін близька до застосування атомної зброї.
"Я особисто вважаю, що існує великий проміжок між проведенням звичайних операцій і ядерним порогом", - сказав Чаухан.
Він додав, що канали зв'язку з Пакистаном "завжди були відкриті" для контролю ситуації. Також він зазначив, що на сходах ескалації є "більше драбин, які можна використовувати для врегулювання наших проблем" без необхідності вдаватися до ядерної зброї.
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