Індія вперше підтвердила втрату літаків під час зіткнень із Пакистаном

"Важливо не те, що літак упав, а те, чому він упав", - сказав Чаухан у бесіді під час участі в заході Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

Він назвав заяви Пакистану про те, що країна збила шість індійських літаків "абсолютно невірними". При цьому військовий відмовився уточнити, скільки літаків втратила Індія.

"Чому вони впали, яких помилок припустилися - це важливо. Числа не важливі", - зазначив він, коли його запитали про винищувачі.

Чаухан також додав, що ЗС оборони Індії змогли зрозуміти тактичну помилку, якої вони припустилися, і виправити її, а потім через два дні знову підняти в повітря літаки, "націлюючись на далекі дистанції".

Bloomberg зазначає, що це найпряміші коментарі представника індійського уряду або військового відомства про долю винищувачів країни під час конфлікту з Пакистаном, що спалахнув 7 травня.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що його країна збила шість індійських літаків. Однак незалежних підтверджень не було.