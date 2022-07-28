Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины, - Bloomberg

Индия, которая является крупнейшим в мире импортером подсолнечного масла, намерена с сентября возобновить поставки из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что после запуска "зернового коридора" по Черному морю Индия рассчитывает на поставки от 50 000 до 60 000 тонн подсолнечного масла.

"Мы начали получать предложения на августовские поставки, но все будет зависеть от наличия судов. Украина имеет достаточные запасы масличных культур для переработки", - отметил главный исполнительный директор трейдерской компании Sunvin Group Сандип Баджория.

Импорт подсолнечного масла из Украины был приостановлен с апреля из-за российского вторжения. В предыдущие годы на Украину приходилось почти 74% поставок в Индию.