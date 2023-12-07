Індія вимагає "гнучкості" в санкціях G7 проти російських алмазів, - Reuters

Індія і найбільший у світі виробник необроблених алмазів De Beers вимагають ясності та гнучкості від країн "Великої сімки" в реалізації заборони щодо імпорту російських дорогоцінних каменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Країни "Великої сімки" в середу оголосили про пряму заборону на російські алмази з 1 січня, за якою підуть поетапні обмеження на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів приблизно з 1 березня. Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів за обсягом з часткою 30% загальносвітового ринку.

Реалізація багато в чому залежатиме від Індії, яка хоче звести до мінімуму потенційні збої в роботі невеликих алмазних компаній, в яких працюють мільйони людей.

"Ми незадоволені оголошеними термінами введення обмежень", - сказав голова Ради зі сприяння експорту ювелірних виробів з дорогоцінним камінням Віпул Шах.

Він додав, що ці терміни мають бути більш гнучкими.

Що говорять у компанії De Beers

"Наразі незрозуміло, що саме відбуватиметься на кожному етапі, тому ми шукатимемо додаткові роз'яснення, перш ніж зможемо розглянути наслідки", - заявила De Beers.

Компанія вважає, що якщо намір полягає в тому, щоб застосувати суто технологічну систему сертифікації та спрямувати весь імпорт алмазної сировини до "Великої сімки" через Бельгію, це завдасть шкоди відповідальним африканським виробникам, усім тим, хто залежить від кустарного гірничодобувного сектору, та всьому світу загалом.

Санкції проти російських алмазів

Учора президент США Джо Байден і лідери країн "Великої сімки" (G7) остаточно домовилися про введення санкцій проти алмазів із Росії.

Також Канада після консультацій з країнами "Великої сімки" ввела заборону на імпорт російських алмазів, а також ювелірної продукції з ними.