UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Індія не виключає обмежень на закупівлю нафти з РФ у разі зростання цін, - Telegraph

Фото: Індія не відкидає обмежень на закупівлю нафти з РФ у разі зростання цін (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Індія уважно стежить за можливими додатковими санкціями Євросоюзу щодо російської нафти. Якщо ціна за нафту перевищить 60 доларів за барель, Нью-Делі може ввести обмеження на закупівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph India.

Джерела видання повідомляють, що обмеження не вплинуло на імпорт російської нафти, оскільки зараз ціна становить 53-56 доларів за барель.

Проте уряд зважує варіанти дій, якщо ціна перевищить 60 доларів за барель - тоді закупівлі будуть обмежені - або якщо ЄС ухвалить рішення про запровадження всеосяжних вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту.

Росія залишається головним експортером нафти в Індію третій місяць поспіль у грудні, поставляючи 1,17 млн барелів на день сирої нафти - рекордний показник за всю історію. Імпорт у грудні був на 24% вищим, ніж у листопаді, причому основними покупцями стали приватні нафтопереробні компанії.

Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяНАФТАРосійська Федерація