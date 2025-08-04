Індія відреагувала на погрози Трампа про жорсткі тарифи через торгівлю з Росією
Індія почала звинувачувати Європу і США в торгівлі з Росією після того, як президент Дональд Трамп пригрозив їй жорсткими тарифами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал у соцмережі X.
"Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії, тому що традиційні поставки були перенаправлені в Європу після початку конфлікту (війни Росії проти України - ред.). У той час США активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", - виправдався Джайсвал.
Він додав, що Індія нібито змушена закуповувати російську нафту, щоб забезпечити "передбачувані та доступні ціни на енергоносії для індійських споживачів".
Також представник МЗС звинуватив західні країни в тому, що вони продовжують вести торгівлю з Росією, незважаючи на санкції, і підкреслив, що в їхньому випадку це "не є життєво важливою національною необхідністю".
За словами Джайсвала, 2024 року двосторонній товарообіг Європейського Союзу з Росією становив 67,5 млрд євро, а обсяг торгівлі послугами 2023 року - 17,2 млрд євро. Це, за його твердженням, "більше, ніж обсяг торгівлі Індії з Росією".
Він також заявив, що імпорт СПГ до Європи у 2024 році "досяг рекордного рівня" - 16,5 млн тонн, перевищивши колишній рекорд 2022 року в 15,21 млн тонн.
США Джайсвал звинуватив в імпорті з Росії гексафториду урану для атомної промисловості, паладію для виробництва електромобілів, а також добрив і хімікатів.
"На цьому тлі націленість на Індію є невиправданою і нерозумною. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", - запевнив Джайсвал.
Погрози Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить тарифи проти Індії.
Американський лідер наголошував, що Делі немає діла до того, скільки українців загинуло через російську агресію.