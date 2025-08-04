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Индия отреагировала на угрозы Трампа о жестких тарифах из-за торговли с Россией

Понедельник 04 августа 2025 21:10
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Индия отреагировала на угрозы Трампа о жестких тарифах из-за торговли с Россией Иллюстративное фото: Индия покупает у России нефть (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия начала обвинять Европу и США в торговле с Россией после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ей жесткими тарифами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал в соцсети X.

"На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта (войны России против Украины - ред.). В то время США активно поощряли такой импорт Индией для укрепления стабильности мировых энергетических рынков", - оправдался Джайсвал.

Он добавил, что Индия якобы вынуждена закупать российскую нефть, чтобы обеспечить "предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей".

Также представитель МИД обвинил западные страны в том, что они продолжают вести торговлю с Россией, несмотря на санкции, и подчеркнул, что в их случае это "не является жизненно важной национальной необходимостью".

По словам Джайсвала, в 2024 году двусторонний товарооборот Европейского союза с Россией составил 67,5 млрд евро, а объем торговли услугами в 2023 году - 17,2 млрд евро. Это, по его утверждению, "больше, чем объем торговли Индии с Россией".

Он также заявил, что импорт СПГ в Европу в 2024 году "достиг рекордного уровня" - 16,5 млн тонн, превысив прежний рекорд 2022 года в 15,21 млн тонн.

США Джайсвал обвинил в импорте из России гексафторида урана для атомной промышленности, палладия для производства электромобилей, а также удобрений и химикатов.

"На этом фоне нацеленность на Индию является неоправданной и неразумной. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - заверил Джайсвал.

Угрозы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии.

Американский лидер подчеркивал, что Дели нет дела до того, сколько украинцев погибло из-за российской агрессии.

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