Індія відмовилася приймати танкер із російською нафтою

Судно Andaman Skies під гондураським прапором, побудоване 2004 року, завантажило 767 тисяч барелів у Мурманську 24 лютого і мало бути розвантажене у Вадінарі 30 березня.

Індійські правила вимагають, щоб танкери віком понад 20 років мали сертифікат мореплавства, виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, уповноваженою місцевим регулятором. Судно було сертифіковано місцевою консалтинговою компанією Dakar Class, яка не визнана індійською владою.

Наразі судно перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією, все ще повністю завантажене, і, мабуть, припинило плавання, показують дані відстеження суден.

За словами джерел, торік судну дозволили зайти в індійський порт, оскільки на той момент воно не прослужило і 20 років.

Індія є важливим пунктом призначення для морських постачань російської сирої нафти після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, і потоки імпорту країни пильно вивчаються ринком, оскільки багато суден потрапили під санкції.

Проте, Andaman Skies не був включений до списку санкцій США по боротьбі з судами, що перевозять російську нафту, хоча він потрапив під санкції британської влади.