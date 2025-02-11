Індія відмовилась приймати нафту від підсанкційного російського виробника, - Bloomberg

За даними видання, танкер Cordelia Moon мав розвантажитися у порту Вадінар 9 лютого, незадовго до того він завантажив приблизно 1 мільйон барелів нафти Urals у чорноморському порту Новоросійськ. Однак власником цього вантажу є компанія "Сургутнефтегаз" - одна з двох російських нафтодобувних компаній, які були включені до санкційного списку США 10 січня цього року.

Варто зауважити, що це перший зафіксований випадок прибуття танкера з нафтою від "Сургутнефтегазу", яка була завантажена після запровадження санкцій Управлінням з контролю за іноземними активами США. Водночас у найближчі тижні очікується прибуття ще щонайменше чотирьох танкерів, а ще одне судно, яке перевозить нафту від "Газпром Нафти", вже перебуває в дорозі.

Міністр нафти Індії Панкадж Джайн заявив, що країна не прийматиме вантажі від підсанкційних компаній, якщо вони були завантажені після 10 січня. Він також зазначив, що не має інформації щодо Cordelia Moon.

Санкції США проти Росії

На початку січня Міністерство фінансів США оголосило про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору. Під санкції потрапила найбільша нафтова компанія РФ "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом".

Також у санкційному списку опинились понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, постачальників послуг у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.